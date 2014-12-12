"Ηδημοτική αρχή του Τυρνάβου εκφράζει την έντονη καταδίκη της για το νέο θλιβερό περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά στη Μουσική Σχολή. Άγνωστοι δράστες έσπασαν παράθυρο, εισέβαλαν στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στις υποδομές.

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στη Μουσική Σχολή με τον Δήμο Τυρνάβου να προχωρά σε μηνύσεις.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα βανδαλισμών που τραυματίζουν τη δημόσια περιουσία και πλήττουν την ίδια την τοπική κοινωνία. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της δημοτικής αρχής να δημιουργήσει, να συμμαζέψει, να προστατεύσει και να βελτιώσει τις υποδομές για το κοινό καλό, κάποιοι επιτήδειοι επιλέγουν να μη σέβονται τίποτα και να προκαλούν φθορές που στρέφονται ενάντια σε όλους τους δημότες.

Η δημοτική αρχή θα προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης κατ' αγνώστων, ενώ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπεύθυνοι να εντοπιστούν και να αποδοθούν ευθύνες.

Παράλληλα, στο άμεσο διάστημα θα προχωρήσουν εργασίες θωράκισης της Μουσικής Σχολής με την τοποθέτηση σιδεριών και συστημάτων ασφαλείας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η δημοτική αρχή τονίζει για ακόμη μια φορά πως:

• Η δημοτική περιουσία ανήκει σε όλους μας.

• Η προστασία της είναι υπόθεση κοινής ευθύνης.

• Τέτοιες ενέργειες δεν στρέφονται απέναντι στη δημοτική αρχή, αλλά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στο μέλλον των παιδιών μας.