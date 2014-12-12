Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν χθες στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου έβαλαν φωτιά στο κυλικείο του σχολείου με ρόδα αυτοκινήτου και σκουπίδια και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στις υποδομές.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα βανδαλισμών που τραυματίζουν τη δημόσια περιουσία και πλήττουν την ίδια την τοπική κοινωνία.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της δημοτικής αρχής να δημιουργήσει, να συμμαζέψει, να προστατεύσει και να βελτιώσει τις υποδομές για το κοινό καλό, κάποιοι επιτήδειοι επιλέγουν να μη σέβονται τίποτα και να προκαλούν φθορές που στρέφονται ενάντια σε όλους τους δημότες.

Η δημοτική αρχή προχώρησε σε υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων, ενώ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπεύθυνοι να εντοπιστούν και να αποδοθούν ευθύνες.

Η δημοτική αρχή τονίζει για ακόμη μια φορά πως:

Η δημοτική περιουσία ανήκει σε όλους μας.

Η προστασία της είναι υπόθεση κοινής ευθύνης.

Τέτοιες ενέργειες στρέφονται στο κοινωνικό σύνολο και στο μέλλον των παιδιών μας.

Ο Δήμος Τυρνάβου καλεί τους δημότες να βρίσκονται σε εγρήγορση και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές ή τον Δήμο για κάθε ύποπτη ή καταστροφική ενέργεια, ώστε να διασφαλίσουμε όλοι μαζί τους κοινόχρηστους χώρους και τις δομές που μας ανήκουν.