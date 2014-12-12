Bανδαλισμό υπέστη το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Τιερί Μουτίνιο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση

"Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την επίθεση και τον βανδαλισμό που υπέστη το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Τιερί Μουτίνιο.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συμπαρίσταται στον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του".