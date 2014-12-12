Ένας Παναιτωλικός με το πόδι στο… γκάζι επικράτησε με 3-0 της ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Αγρινιώτες, που ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό, επέβαλαν τον ρυθμό τους και πέτυχαν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη, η ΑΕΛ δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να γίνει απειλητική και γνώρισε μια δίκαιη ήττα στο Αγρίνιο, πληρώνοντας τα λάθη της και την αδυναμία της να κρατήσει μπάλα ή να δημιουργήσει φάσεις.

Ο Παναιτωλικός πλέον έχει 11 βαθμούς με την ΑΕΛ να βρίσκεται στους 7.

Πίεσαν από την αρχή οι Αγρινιώτες

Ο Παναιτωλικός μπήκε με πίεση από τα πρώτα λεπτά απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και απείλησε μόλις στο 4’, όταν η κεφαλιά του Ενκολολό αποκρούστηκε από τον Μελίσσα. Η ΑΕΛ απάντησε στο 10’, με τον Τούπτα να κουβαλά κάθετα την μπάλα και να σουτάρει εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν. Στο 17’ ο Αγκίρε έφυγε στην πλάτη της άμυνας έπειτα από μπαλιά του Τσάβες, πλάσαρε, αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 20’, μετά από κόρνερ του Ματσάν, ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά, όμως ο Ενκολολό δεν κατάφερε να βρει την μπάλα από κοντά.

Προβάδισμα με τον Ενκολόλο

Παναιτωλικός - ΑΕΛ | Πέναλτι για τον Παναιτωλικό, το 1-0 με τον Νκολόλο!

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Παπαγεωργίου έκανε χέρι εντός περιοχής έπειτα από σέντρα του Μίχαλακ. Ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι και ο Ενκολολό άνοιξε το σκορ για τον Παναιτωλικό. Από την πλευρά της, η ΑΕΛ που δεν παρουσίασε καλή εικόνα, προσπάθησε να αντιδράσει στο 37’, όταν ο Ουάρντα ντρίμπλαρε τον Εστέμπαν, σούταρε από διαγώνια θέση αλλά αστόχησε.

Προσπάθησαν οι Βυσσινί

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΛ να προσπαθεί να αντιδράσει, έχοντας πιο επιθετική διάθεση. Στο 51’ ο Ατανάσοφ εκτέλεσε απευθείας φάουλ, όμως ο Τσάβες μπλόκαρε τη μπάλα με διπλή προσπάθεια. Δύο λεπτά αργότερα, στο 53’, ο Παναιτωλικός έχασε σπουδαία ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς, όταν ο Αγκίρε γύρισε την μπάλα στον Ενκολολό, ο οποίος σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή αλλά αστόχησε.

Το «καθάρισε» ο Μαυρίας

Η ΑΕΛ, από την πλευρά της, επιχείρησε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, προσπαθώντας να βρει ρυθμό στη δημιουργία, με τον Βινιάτο – που έκανε το ντεμπούτο του – να δίνει ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Στο 60’, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με τον Μίχαλακ να δοκιμάζει ένα ωραίο πλασέ από διαγώνια θέση, στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Μελίσσα.

Η υπεροχή του Παναιτωλικού επιβεβαιώθηκε στο 67’, όταν ο Αγκίρε πίεσε και έκλεψε την μπάλα από τον Ατανάσοφ, ο Ματσάν «έσπασε» έξυπνα στον Μαυρία και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 2-0, «σφραγίζοντας» την επικράτηση των Αγρινιωτών.

Το κερασάκι με… Άλεξιτς

Ο Παναιτωλικός συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ψάχνοντας ακόμη ένα γκολ. Στο 74’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, όταν μετά από κάθετη πάσα του Ματσάν, ο Άλεξιτς βγήκε τετ α τετ και ανατράπηκε από τον Μπαγκαλιάνη, με τον διαιτητή Μόσχου να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο ίδιος ο Άλεξιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 79’ και με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, «σφραγίζοντας» την ευρεία νίκη του Παναιτωλικού απέναντι σε μια ΑΕΛ που δεν κατάφερε να αντιδράσει.Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυριάς, Σιέλης, Μανρίκε, Στάγιτς, Μπουχαλάκης (83′ Κόγιτς), Εστεμπάν (73′ Κοντούρης), Μίχαλακ, Ενκολόλο (83′ Τσούρα), Ματσάν (89′ Νικολάου), Αγκίρε (74′ Άλεξιτς).

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοσονού, Στάικος (80′ Σουρλής), Ατανάσοφ (70′ λ.τ. Χατζηστραβός), Πέρεζ, Τούπτα (80′ Φαϊζάλ), Ουάρντα (58′ Βινιάτο), Πασάς (58′ Γκαράτε).

