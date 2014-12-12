Προσφυγή κατά της εισαγγελικής διάταξης η οποία αποκλείει την περίπτωση της αρπαγής και της δολοφονίας του Βασίλη Καλογήρου κατέθεσε η οικογένεια του 39χρονου.

Στην πολυσέλιδη προσφυγή η οικογένεια Καλογήρου παραθέτει αναλυτικά τις θέσεις της για τα όσα συνέβησαν κάνοντας λόγο για "αρπαγή" του 39χρονου στη "Λάρισα και τη δολοφονία του στη συνέχεια".

Η προσφυγή κατά της διάταξης θα εξεταστεί από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας στην οποία διαβιβάστηκε το αίτημα, δια του συνηγόρου της οικογένειας, Αθανάσιου Σανιδά.

Ο Βασίλης Καλογήρου δηλώθηκε αγνοούμενος στις 30 Δεκεμβρίου 2024 και βρέθηκε νεκρός λίγες ημέρες αργότερα σε λοφίσκο του Τυρνάβου, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του.

Η υπόθεση έλαβε πανελλήνια διάσταση όταν έγινε γνωστό πως η μητέρα του ήταν η τότε εν ενεργεία προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Σοφία Αποστολάκη.

