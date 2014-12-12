Βελίκα: Στον εισαγγελέα 78χρονος και 30.000 ευρώ πρόστιμο για θανάτωση γάτου
Αστυνομικά | 19 Αυγ 2025, 11:37
Χθες το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην περιοχή της Βελίκας του Δήμου Αγιάς άνδρας ηλικίας 78 ετών χτύπησε με τα πόδια του (κλοτσιά) έναν γάτο ηλικίας 3 ετών με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του ζώου μετά από λίγη ώρα.
Ο 78χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Λάρισας από άνδρες του Αστυνομικούς Τμήματος Αγιάς, ενώ ήδη του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τον Νόμο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.
choraagia.gr
