Επιστημονική διημερίδα με θέμα “Άρθρο 24 Συντάγματος: 50 χρόνια εφαρμογής. Προκλήσεις στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη”, διοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος (ΕΕΔΠ) και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔΙΠΟΧ) στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.

Η διημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΔΕΥΑΛ, του Δήμου Λαρισαίων και των εκδόσεων “Νομική Βιβλιοθήκη.

Πανεπιστημιακοί, δικαστές και δικηγόροι θα αποτιμήσουν την εμπειρία μισού αιώνα εφαρμογής του άρθρου 24 Συντ. και θα αναφερθούν στις προκλήσεις που θέτει η προστασία του περιβάλλοντος και ο σχεδιασμός του χώρου για το μέλλον.

Στη διημερίδα θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος ε.τ. Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Ε. Βενιζέλος, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο -Σπ. Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, η Γ. Γιαννακούρου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΕΔιΠοΧ, ο Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος ε.τ. Συμβουλίου της Επικρατείας και ο Χ. Ντουχάνης, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος ΕΕΔΠ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ