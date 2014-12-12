Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Αμπελώνα συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον σε μια ξεχωριστή βιωματική διδακτική παρέμβαση με θέμα «Ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο που ονειρεύομαι».

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 22 και 29 Οκτωβρίου 2025, από τον κ. Χρήστο Πιτσίλκα, Κοινωνιολόγο και εκπρόσωπο του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ (Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων).

Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, συζητήσεις και βιωματικά παιχνίδια, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ιδέες τους για το σχολείο που θα ήθελαν να έχουν — ένα σχολείο που ενθαρρύνει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την αποδοχή και την αλληλεγγύη.

Η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική και ενδυναμωτική, καθώς βοήθησε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις προσωπικές και συλλογικές τους ανάγκες, αλλά και να προβληματιστούν για τον ρόλο του καθενός στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος.

Η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου ευχαριστούν θερμά τον κ. Χρήστο Πιτσίλκα και το Κέντρο Πρόληψης Λάρισας για την πολύτιμη συνεργασία, καθώς και τον ΕΟΠΑΕ για τη στήριξη της δράσης.

Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών και μάς υπενθυμίζουν ότι το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά και κοινότητα ανθρώπων που ονειρεύονται, συνεργάζονται και δημιουργούν μαζί το μέλλον που επιθυμούν.