Βλάβη σε τηλέφωνα και πρόσβαση στο internet για τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Λάρισα | 20 Οκτ 2025, 10:40
Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι "λόγω βλάβης σε οπτική ίνα κατά την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, οι κεντρικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης που στεγάζονται στην Σωκράτους 111, δεν έχουν πρόσβαση στο internet και τηλεφωνική επικοινωνία.
Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο χρόνος διάρκειας της βλάβης δεν είναι ακόμη γνωστός."
