Βλάβη ανεπανόρθωτη, καθώς λόγω παλαιότητας δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, υπέστη η ηλεκτρογεννήτρια του διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 820 KVA που τροφοδοτεί το κτίριο σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το θέμα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό καθώς στο ίδιο κτίριο στεγάζονται τα γραφεία του Επιχειρησιακού Κέντρου της Περιφέρειας και για τον λόγο αυτό, πρέπει να υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Ως εκ τούτου η Περιφέρεια προχωρά άμεσα στην αγορά καινούργιας γεννήτριας για να αντικαταστήσει την παλιά.

Το τελικό κόστος αναμένεται να φτάσει τις 100.000 ευρώ.

