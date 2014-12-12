Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στον Βόλο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του στα πεζούλια, στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός φέρεται να έχασε την ισορροπία του, να γλίστρησε και να τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Παρά το γεγονός ότι σηκώθηκε, κατέρρευσε αμέσως μετά, μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού. Οι φίλοι του άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε τον 17χρονο στο Νοσοκομείο Βόλου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του νεαρού βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν πως μέσα σε μια στιγμή χάθηκε τόσο άδικα ένας νέος άνθρωπος με όλη τη ζωή μπροστά του.

Στη γειτονιά του, στους Αγίους Αναργύρους, επικρατεί βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη.

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.

