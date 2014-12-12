Aνακοινώθηκε η απόφαση εισαγγελέα – ανακριτή για τον 40χρονο, δράστη της στυγερής συζυγοκτονίας στον Βόλο, που συγκλόνισε τον Βόλο και το πανελλήνιο.

Ο δράστης, που σκότωσε 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, μετά από καβγά μπροστά στα παιδιά τους, επειδή είχε εμμονή με τη σύζυγό του και πίστευε ότι τον απατά, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Μετά την απολογία του κρατήθηκε για να οδηγηθεί στη φυλακή.

taxydromos.gr