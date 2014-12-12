Δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα και οι ομιλητές της μεγάλης θεματικής εκδήλωσης με θέμα «Daniel: Δυο χρόνια μετά…σαν να μην πέρασε μια μέρα! Και τώρα, τί;», την οποία διοργανώνει στη Λάρισα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 στο JOIST, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη μαύρη επέτειο της καταστροφής που προκάλεσαν στη Θεσσαλία, οι θεομηνίες Daniel και Elias.

Η εκδήλωση που ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς, θα αναπτυχθεί σε τέσσερις μεγάλες ενότητες και συγκεκριμένα θα επικεντρωθεί στους τομείς:

Υποδομές- Έργα- Νερό

Αγροτική παραγωγή & Κτηνοτροφία

Οικονομία & επιχειρήσεις

Νοικοκυριά & κοινωνία.

Υπενθυμίζεται πως την εκδήλωση ενέταξε στο κεντρικό του πρόγραμμα και το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας έτσι τη Θεσσαλία ως σημαντικό πρόταγμα για το ίδιο, μόλις μια ημέρα πριν την ομιλία του Προέδρου του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ενώ από την πρωτεύουσα αναμένεται να καταφθάσουν σημαντικές προσωπικότητες – βουλευτές, πολιτικοί, καθηγητές Πανεπιστημίου, Γραμματείς Τομέων κ.α..

Κεντροβαρής αναμένεται να είναι η παρέμβαση της διοργανώτριας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία ήδη έχει αναλάβει μέχρι σήμερα πολλές και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τα έργα, τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, αλλά την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο νέο πλάνο πρωτοβουλιών που θα αφορά συλλογική δράση των φορέων και συγκεκριμένη στόχευση διεκδικήσεων.

Ακολουθεί το ακριβές πρόγραμμα, οι ενότητες και οι ομιλητές της εκδήλωσης:

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

«Daniel: Δύο χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα!

…Και τώρα, τι;»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βίντεο

«Daniel 2 χρόνια μετά– Η μαύρη επέτειος»

(Σκηνοθεσία-Παραγωγή: Νίκος Γρίβας, Πασχάλης Μάντης)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ:

Θωμάς Γεροτόλιος,Συνταξιούχος Γεωπόνος, κάτοικος Σωτήριου Δ. Κιλελέρ:

«Δύο χρόνια πριν, το σπίτι μου χάθηκε…»

Ευθυμία Κωτούλα Κτηνοτρόφος, κάτοικος Βρυότοπου Δ.Αμπελώνα:

«Δύο χρόνια πριν, το κοπάδι μου χάθηκε…»

Ομιλία Ευαγγελίας Λιακούλη, Βουλευτή Λάρισας, Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

«ΘΕΣΣΑΛΙΑ ώρα μηδέν – Διεκδίκηση, Προοπτική»

Ομιλία Δημήτρη Κουρέτα, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

«ΘΕΣΣΑΛΙΑ- Η μεγάλη προσπάθεια»

Ενότητα 1η

Υποδομές – Περιβάλλον – Νερά

Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γραμ. Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ

«Το Περιβάλλον μετά το Daniel- Kαι τώρα, τι;»

Μάγδα Καφφέ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μcs Συγκοινωνιολόγος, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

«Υποδομές : Χωρίς σχέδιο, Χωρίς στρατηγική»

Φώτης Αλεξάκος, πρ. Νομάρχης και πρ Δήμαρχος Καρδίτσας, Τοπογράφος Μηχανικός

«Αντιπλημμυρική θωράκιση –Διαχείριση υδάτων»

Απόστολος Καλογιάννης, πρ. Δήμαρχος Λαρισαίων

«Βιώνοντας μια μεγάλη καταστροφή-Αυτά που ΔΕΝ πρέπει να ξεχάσουμε...»

Παρέμβαση : Μανώλης Χριστοδουλάκης, Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Βουλευτής Αν. Αττικής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

Ενότητα 2η

Πρωτογενής τομέας – Κτηνοτροφία

Μενέλαος Γαρδικιώτης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Γεωπόνος

«Θεσσαλία: Μια καταστροφή που δεν επανορθώθηκε- και τώρα τι;»

Κώστας Καραμπάτσας , Γεωπόνος, Προϊστάμενος Εκτιμήσεων ΕΛΓΑ «Οι καταστροφές αποζημιώθηκαν; Ποια είναι η αλήθεια;»

Παναγιώτης ΓούλαςΚτηνίατρος, DVM ,M.Sc.,M.Sc.,Ph.D- Ομότιμος Καθηγητής-Επίτιμος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Κτηνοτροφία: Μέτρο 5.2. Φιάσκο ή ευκαιρία;»

Ντίνος Μπλιάτσος, Γεωπόνος Μελετητής , Γεωργική Ανάπτυξη

«Υπάρχει πλέον προοπτική για τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα στη Θεσσαλία;»

Ενότητα 3η

Οικονομία – Επιχειρήσεις

Χρήστος Γιακουβής, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας

«2 χρόνια μετά τον Daniel, οι ανοιχτές πληγές »

Δήμητρα Μπαράτση, Πρόεδρος ΣΙΚΑΕΛ (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λαρισας, Επιχειρηματίας

«Οι επιχειρήσεις εκπέμπουν SOS..»

Αντώνης Κυρίτσης, Αντιπρόεδρος Πάρκου Καινοτομίας JOIST, Αντιπρόεδρος Αναπτ. Εταιρείας Επιμελητηρίου, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

«Η Θεσσαλία στη μετάDaniel εποχή- Μπορεί να ακολουθήσει τις θεαματικές εξελίξεις;»

Παρέμβαση: Αναστάσιος Νικολαϊδης, Βουλευτής Δράμας, Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

Ενότητα 4η

Κοινωνική συνοχή - Η ζωή ΣΗΜΕΡΑ !

Νίκος Γούσιος, Αγρότης Φαρσάλων

«Μετά τον Ιανό και τον Daniel, η ζωή στο χωράφι…»

Γιάννης Παπαστεργίου, Κτηνοτρόφος Αμπελώνα

«Μετά την καταστροφή, η ζωή χωρίς κοπάδι…»

Πατέρας Ιωάννης Κατρανίδης, Πρωτοπρεσβύτερος, Εφημέριος Αγ. Γεωργίου Γιάννουλης

«Μαζί με τους πλημμυροπαθείς, φροντίζοντας ανοιχτές πληγές…»

Παρέμβαση : Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Εύβοιας, Τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Ομάδα επεξεργασίας θέσεων – Ανακοίνωση συμπερασμάτων :

Γιώργος Χατζής, Οικονομολόγος, π. Πρ. Οικονομικού Επιμελητηρίου, Θοδωρής Νταφούλης, Φιλόλογος, Άγης Μπουμαρσόπουλος, Οικονομολόγος, Ειρήνη Μπεκιάρη, Μηχανικός, Βίκυ Τασιοπούλου, Φιλόλογος, Δήμητρα Λαζάρου, Εκπαιδευτικός, Πωλίνα Γώγου , Φιλόλογος.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Κώστας Γκιάστας.