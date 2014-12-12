Η ελληνική μεταποίηση ανέβηκε τον Οκτώβριο στις 53,5 μονάδες, πολύ πάνω από τις 50 μονάδες, σηματοδοτώντας δεκατρείς συνεχόμενους μήνες ανάπτυξης, τη μεγαλύτερη περίοδο επέκτασης της τελευταίας δεκαετίας. Η παραγωγή αυξάνεται, οι νέες παραγγελίες δυναμώνουν, οι προσλήψεις συνεχίζονται, παρά τα αντικειμενικά προβλήματα, όπως το δυσανάλογα υψηλό ενεργειακό κόστος σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Το επιτυγχάνει αυτό την ίδια στιγμή που όλη η υπόλοιπη Ευρώπη μετράει 17 μήνες στασιμότητας. Η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί, έστω και σε μικρή κλίμακα, να παράγει, και μαζί με τον τουρισμό αυξάνει ΑΕΠ και απασχόληση.

Αυτά συμβαίνουν σε ένα μέρος της οικονομίας. Σε ένα άλλο, που αφορά τον πρωτογενή τομέα της, εξακολουθεί να επικρατεί απόλυτο μπάχαλο.

Η κυβέρνηση έχει βάλει ως στόχο να καταβάλει περίπου 1 δισ. επιδοτήσεων έως τα Χριστούγεννα, ένα μέρος δηλαδή των φετινών και να εξοφλήσει ό,τι μπορεί να εξοφληθεί από τα περυσινά.

Το πρόβλημα είναι ότι η Κομισιόν «μας πήρε χαμπάρι» και πλέον ο σαρωτικός στο 100% (από δειγματοληπτικός που γινόταν παλαιότερα) δορυφορικός έλεγχος αποκάλυψε χιλιάδες λάθη στις δηλώσεις των αγροτών. Στη Θράκη, το 80% των αγροτεμαχίων βρέθηκε λάθος. Στη Λάρισα, το 60%. Σε ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων της Θράκης δόθηκε εντολή να διορθωθούν 6.500 χωράφια μέσα σε μία εβδομάδα.

Το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η αγροτική οικονομία κινδυνεύει να «σκάσει» μέσα στον Νοέμβριο. Οι περισσότερες πιστώσεις στα γεωπονικά καταστήματα για τα αγροτικά εφόδια της χρονιάς πρέπει να πληρωθούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Με τη σειρά της, κάθε γεωπονική επιχείρηση της περιφέρειας έχει ανοιχτές επιταγές 1,5 με 2 εκατ. ευρώ που λήγουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προς τους προμηθευτές της, εταιρείες εισαγωγής και παραγωγής εφοδίων. Αν σκάσουν αυτές, θα σκάσει και η αγορά. Πρώτα οι προμηθευτές, μετά τα γεωπονικά καταστήματα, στο τέλος οι αγρότες.

Στα χωριά, επικρατεί αναβρασμός. Ουδείς μιλάει για το τι θα καλλιεργήσει. Ο ένας καταγγέλλει τον άλλον. «Εκείνος πήρε 19 εκατ. για χωράφια που δεν είχε», «αυτός δήλωνε βιολογικά και ψέκαζε». Η κατάσταση θυμίζει κακό ριάλιτι.

Κι ενώ οι έλεγχοι αυξάνονται, το σύστημα ζητάει «διορθώσεις» μέσα σε προθεσμίες αστείες.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση περιμένει απαντήσεις για τη συμμόρφωση της χώρας και, στο μεταξύ, κανείς δεν ξέρει αν θα πληρωθούν οι αγρότες ή πότε.

Η χώρα αναπτύσσεται μέσα από τις αντιφάσεις της. Στη μεταποίηση και στον τουρισμό φανερώνεται η Ελλάδα που προοδεύει. Στον πρωτογενή τομέα δείχνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να οργανωθεί.

Nίκος Φιλιππίδης (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)