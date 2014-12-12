"Βουλιάζει" το λιανεμπόριο στη Θεσσαλία
Ειδήσεις | 02 Σεπ 2025, 11:19
Σημαντικές προκλήσεις αντιμετώπισαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 το λιανικό εμπόριο και τα καταστήματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτα μεγέθη.
Ειδικότερα, η Θεσσαλία μαζί με το Νότιο Αιγαίο κινήθηκε πτωτικά σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών στο λιανικό εμπόριο εκτός Τροφίμων/Οχημάτων/Καυσίμων, σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
Από πλευράς ποσοστιαίας μεταβολής, η Θεσσαλία στον τομέα του λιανικού εμπορίου κατέγραψε μείωση 3,4% στον κύκλο εργασιών το Α’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. Αυτή η μείωση μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 16,2 εκατ. ευρώ.
Τ.Π. kosmoslarissa.gr
