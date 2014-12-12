Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας θα απονείμει και φέτος (2025) τα βραβεία «Μαρίνου και Ιωάννου Μαρκατά», σε αποφοίτους Λυκείων της Κεντρικής Ελλάδας, που πέτυχαν τις υψηλότερες θέσεις εισαγωγής σε πανεπιστημιακές δημοσιογραφικές σχολές.

Οι απόφοιτοι Λυκείων της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας που πέτυχαν σε πανεπιστημιακές σχολές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θα πρέπει να αποστείλουν στα γραφεία του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε (Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 – Τ.Κ 412212 Λάρισα) μέχρι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2024 (τελική ημερομηνία), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα:

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου του Λυκείου, ώστε να διαπιστώνεται το σχολείο αποφοίτησης.

- Βεβαίωση εισαγωγής από την οποία να προκύπτει και η σειρά εισαγωγής.

- Βεβαίωση εγγραφής σε δημοσιογραφική σχολή ΑΕΙ.

Η απονομή των βραβείων «Μαρκατά» θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση, σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματέα του Μορφωτικού Ιδρύματος Ελένη Σταμούλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση e_stamouli@hotmail.com ή στο τηλέφωνο 6994-980970.