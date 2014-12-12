Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Superleague.

H AEΛ υποδέχεται στο γήπεδό της την Κηφισιά, το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ. 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30-31/8/2025)

Σάββατο, 30 Αυγούστου 

19:00 Βόλος-Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ
21:00 Άρης- Παναιτωλικός
21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά

Κυριακή, 31 Αυγούστου 

20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
21:00 ΠΑΟΚ- Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός