Βραδινός ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της ΑΕΛ στη Superleague
Αθλητικά | 14 Αυγ 2025, 18:46
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Superleague.
H AEΛ υποδέχεται στο γήπεδό της την Κηφισιά, το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ.
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30-31/8/2025)
Σάββατο, 30 Αυγούστου
19:00 Βόλος-Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ
21:00 Άρης- Παναιτωλικός
21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά
Κυριακή, 31 Αυγούστου
20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
21:00 ΠΑΟΚ- Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
