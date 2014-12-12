Βρέθηκε η δεκαεξάχρονη απο τα Φάρσαλα που είχε χαθεί
Ειδήσεις | 15 Σεπ 2025, 15:37
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 16χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 6 Σεπτεμβρίου από την περιοχή των Φαρσάλων.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο», η ανήλικη Μαριά Κ. βρέθηκε σήμερα από τις αστυνομικές Αρχές στην περιοχή της Λάρισας, είναι καλά στην υγεία της και λαμβάνει την φροντίδα που χρειάζεται.
«To Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε πως θα βρίσκεται κοντά στην Μαρία Κ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.