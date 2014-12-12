Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Μήνα για τη νόσο Alzheimer, το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «ΝΟΗΜΑ» της ΕΠΑΨΥ διοργανώνει τριήμερη καμπάνια ευαισθητοποίησης με τίτλο «Βρες το…νόημα».

Πόσες λέξεις χωράνε σε μια μνήμη; Πόσα βλέμματα, αγγίγματα, φωνές;

Από τη Δευτέρα 22 έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως και τις 20:00, η Κεντρική Πλατεία της Λάρισας γεμίζει λέξεις, στιγμές και… μνήμη.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια εξάλειψης του στίγματος και των στερεοτύπων που αφορούν στη νόσο, μέσω φωτογράφισης σε ειδικά διαμορφωμένο photobooth και αποτύπωσης των σκέψεων και συναισθημάτων του.

Ελάτε να δώσουμε φωνή, παρουσία, σημασία!

Ας χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς στίγμα…

Το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «ΝΟΗΜΑ» της ΕΠΑΨΥ εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.