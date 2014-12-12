Η περιοδεία των Κυπέλλων της ΑΕΛ Novibet συνεχίστηκε αυτή την εβδομάδα με στάσεις στην περιφέρεια του Νομού Λάρισας.

Την Τετάρτη (10/09) η «βυσσινί» αποστολή βρέθηκε στον Δήμο Αγιάς και την ομώνυμη έδρα του, ενώ την Πέμπτη (11/09) ακολούθησε η Ελασσόνα, έδρα του ομώνυμου Δήμου.

Οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν αντίστοιχα στην κεντρική πλατεία της Αγιάς και στα βοηθητικά γήπεδα ποδοσφαίρου της Ελασσόνας, με τη συνεργασία των τοπικών Δήμων και της ΠΑΕ.

Σε ατμόσφαιρα γιορτής, εκατοντάδες κάτοικοι – μικροί και μεγάλοι – υποδέχτηκαν τους εκπροσώπους της ομάδας και φωτογραφήθηκαν πλάι στα ιστορικά τρόπαια που σημάδεψαν το μεγαλείο της ΑΕΛ Novibet.

Κύπελλο Ελλάδας 1985

Πρωτάθλημα Ελλάδας 1988

Κύπελλο Ελλάδος 2007

Αήττητο Πρωτάθλημα Super League 2 2024

Super Cup Super League 2 2024

Πρωτάθλημα Super League 2 Κ19 2024

Κάθε τίτλος αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας, ενώ όλοι μαζί ανήκουν στον «12ο παίκτη», τον κόσμο της ΑΕΛ Novibet.

Στην Αγιά, τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Παναγιώτου, ο οποίος μίλησε για τη διαχρονική σχέση της ΑΕΛ Novibet με την τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως η παρουσία της ομάδας σε κάθε γωνιά του νομού αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για κάθε Λαρισαίο.

Στην Ελασσόνα, ο Δήμαρχος κ. Νίκος Γάτσας στάθηκε στη σημασία της επιστροφής της μεγαλύτερης επαρχιακής ομάδας σε λαρισινά χέρια, υπογραμμίζοντας πως η εξωστρέφεια και η ενότητα μπορούν να ενώσουν ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα γύρω από τη νέα προσπάθεια της ΑΕΛ Novibet.

Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Νταβέλης και ο μεγαλομέτοχος κ. Αχιλλέας Νταβέλης μετέφεραν το μήνυμα ενότητας του συλλόγου. Φανερά συγκινημένοι από την αποδοχή του κόσμου, χαρακτήρισαν «πρωτόγνωρη εμπειρία» την περιφορά των Κυπέλλων και της ομάδας σε κάθε Δήμο, υπογραμμίζοντας πως το στοίχημα είναι να αγκαλιάσει όλος ο νομός τη φετινή μεγάλη προσπάθεια.

Όπως συνέβη και στις προηγούμενες στάσεις, έτσι και σε Αγιά και Ελασσόνα, στο τέλος κάθε εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κλήρωση 15 εισιτηρίων διαρκείας, με τους τυχερούς να μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΠΑΕ (Σκαρλάτου Σούτσου 3) από την Τρίτη 02/09/25 και ώρες 09:00-18:00.