Υπεραξίες μέσω του real estate αναζητά η ΓΑΙΟΣΕ για τους σταθμούς Λάρισας και Πλαταμώνα.

Σύμφωνα με το businessdaily.gr (Όλγα Κλώντζα) ανατέθηκε η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για τον Σ. Σ. Λάρισας.

Στην ίδια μελέτη συμπεριλαμβάνονται και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Πλαταμώνα και Κατακόλου Ηλείας.

Πιο συγεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει: «Έχοντας προχωρήσει τον Ιούλιο σε δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ώστε να σταθμίσει το ενδιαφέρον της αγοράς για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς Πειραιά και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καταστούν σύγχρονοι συγκοινωνιακοί κόμβοι, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει αναθέσει στην εταιρεία REDVIS, τη σύνταξη μελετών βιωσιμότητας για την υλοποίηση των σεναρίων επί των σιδηροδρομικών σταθμών Λάρισας (12.950 τ.μ.), Πλαταμώνα (796 τ.μ.) και Κατακόλου (570 τ.μ.).

Σκοπός των μελετών είναι η αξιολόγηση για κάθε ακίνητο, με βάση τη βέλτιστη χρήση που θα προκύπτει μετά από εξέταση τριών τουλάχιστον σεναρίων, και η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του κάθε ακινήτου βάσει βέλτιστης χρήσης και συνυπολογίζοντας την περίπτωση επένδυσης κεφαλαίου. Η αρχικώς δίμηνη διάρκεια της σύμβασης, αξίας 26.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), παρατάθηκε ως τις 27 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, δρομολόγησε την ενιαία ανάθεση μελετών για την ωρίμανση των τριών ακινήτων με στόχο την αξιοποίησή τους, εκτιμώμενης αξίας 290.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η εκπόνηση μελετών τοπογραφικής αποτύπωσης, ειδικών πολεοδομικών μελετών (ΕΠΜ) και στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Ο ανάδοχος έχει συνολικά στη διάθεσή του 36 μήνες για να ολοκληρώσει το έργο.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr