Ο Οκτώβριος συνεχίζεται με χαμόγελα και ενθουσιασμό στο Fashion City Outlet, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας», που έχει μετατρέψει τα Σάββατα του μήνα σε γιορτή ψυχαγωγίας, πολιτισμού και παράδοσης.

Το περασμένο Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τρίτη παράσταση του αγαπημένου Καραγκιόζη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και οι ευχές που γίνονται αληθινές». Πλήθος παιδιών και γονιών κατέκλυσαν τους χώρους του Fashion City Outlet, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδραστική παράσταση που γέμισε το εμπορικό με γέλια, φαντασία και πολύχρωμες εικόνες. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική, με τους μικρούς θεατές να ζουν κάθε στιγμή και να αποχωρούν γεμάτοι χαρά και ενθουσιασμό.

Η φθινοπωρινή σειρά παραστάσεων του θεάτρου σκιών ολοκληρώνεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 18:00, με την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το μυστικό της ευτυχίας». Ο Καραγκιόζης και η παρέα του επιστρέφουν για ένα τελευταίο, απολαυστικό απόγευμα γεμάτο γέλιο, μουσική και μηνύματα αισιοδοξίας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί το φινάλε ενός επιτυχημένου φθινοπωρινού κύκλου εκδηλώσεων.

Με δωρεάν και άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet παραμένει ο ιδανικός προορισμός για όλη την οικογένεια – ένας χώρος όπου κάθε βόλτα γίνεται εμπειρία, γεμάτη χαμόγελα, δημιουργία και πολιτισμό.

