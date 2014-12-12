Γεμάτη ποίηση θα είναι η σημερινή ημέρα του 10ου Φεστιβάλ OPEN NIGHTS.

Πιο αναλυτικά, από τις 18:00 έως τις 22:00, θα είναι ανοιχτές για το κοινό οι σταθερές ομαδικές εκθέσεις έργων και βίντεο στη Λογοτεχνική Γωνία και στο Wisedog Modular Design Area.

Από τις 18:00, επίσης, στη Λογοτεχνική Γωνία και παράλληλα με τη σταθερή έκθεση, θα προβάλλεται ατομικά η ταινία 360° «Amnioticartheraπ» σε συσκευή εικονικής πραγματικότητας (VRheadset) με δια ζώσης παρέμβαση συναισθηματικής αφής («HumanInfusedMixedReality») της ομάδας Ρουμάνων καλλιτεχνών και θεραπευτών EntuziartAssociation.

Στις 19:30 οι ποιητές Ελένη Αναστασοπούλου, Θάνος Γώγος και Σωτήρης Παστάκας θα διαβάσουν ποίησή τους (εκδόσεις Θράκα) και θα υπάρχει ανοιχτό μικρόφωνο για όποια/όποιον επιθυμεί να διαβάσει. Αμέσως μετά θα προβληθεί η ταινία χορού «ΝΤΑΚΑΡ» με ζωντανή μουσική και αφήγηση. Συντελεστές της ταινίας είναι η Ρούλα Καραφέρη (σκηνοθεσία/ χορός/ ζωντανή αφήγηση/ εικαστικό περιβάλλον), η Ρούλα Πίκουλα (σύνθεση/ ηχητικός σχεδιασμός/ προγραμματισμός/ ζωντανή εκτέλεση) και ο Θάνος Γώγος (ποίηση).

Πρόκειται για μια ποιητική ταινία χορού βασισμένη στον αισθητικό κόσμο του ομώνυμου βιβλίου του τελευταίου (εκδόσεις Μελάνι, 2020). Η ταινία επιλέγοντας από τα δεκαεφτά ποιήματα του βιβλίου ακολουθεί τον στόχο του ποιητή: να είναι ανοιχτή στην ερμηνεία και προσιτή πρώτα στις αισθήσεις και μετά στον στοχασμό. H εικαστική εικόνα (κολλάζ από φωτογραφικές διαφάνειες/ ζωγραφική), η πρωτότυπη μουσική σύνθεση, ο διάχυτος λόγος του ποιητή και το σώμα που χορεύει βάζουν τον θεατή μέσα σε ένα παιχνίδι συνειδητού και ασυνείδητου.

Το Ντακάρ είναι ένας φανταστικός κόσμος, μια βουτιά.

Το 10ο Φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι αφιερωμένο στο ΝΕΡΟ (H2O) και πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 με βάση τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG και «Στο Περίπου». Το πλούσιο πρόγραμμά του περιλαμβάνει εικαστικά έργα, χορό, προβολές video art, μουσική, εργαστήρια και διαλέξεις. Διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη και συνεργασία πολλών φορέων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραμμα θα βρείτε εδώ:

https://www.opennightsfestival.com/

και

https://www.facebook.com/share/1CFUz4Uyjb/?mibextid=wwXIfr