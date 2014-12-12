Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας προσκαλεί όλα τα αρωγά του μέλη στη Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ώρα 5μ.μ. στο χώρο του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας, οδός Δήλου 17, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

- Οικονομικός απολογισμός

- Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογής νέου Δ.Σ. για την επόμενη τετραετία.

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών του ΛτΕΛ, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στον ίδιο χώρο στις 5μ.μ. και στη συνέχεια θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό του αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την επόμενη τετραετία καθώς και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Καλούνται τα αρωγά μέλη του να προσέλθουν και να ψηφίσουν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, από τις 6-8:30 μμ., στο χώρο του Λυκείου των Ελληνίδων, οδός Δήλου 17.

Παρακαλούνται τα μέλη, που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας, οδός Δήλου 17, ώρα 7:30- 9μ.μ., καθημερινά έως την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.