Αιχμηρή απάντηση στη “Συμπαράταξη”, αναφορικά με τους ισχυρισμούς του επικεφαλής της για τα ΚΔΑΠ δίνει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ.Ηρακλής Γερογιώκας:

«Ενίοτε οι ανακοινώσεις της Συμπαράταξης θυμίζουν μια σκιά που μεγαλώνει μόνο στο φως της δημαγωγίας, μα χάνεται μόλις πέσει το σκοτάδι της ευθύνης.

Μακάρι η αγωνία τους για το μέλλον των ΚΔΑΠ να ήταν ειλικρινής και να μετουσιωνόταν σε ρεαλιστικές προτάσεις και αληθινό ενδιαφέρον.

Εμείς επιζητούμε την ευθύνη, εμείς ένουμε προσκολλημένοι στο δόγμα της χρηστής διοίκησης, στον σεβασμό του δημόσιου χρήματος και της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στον συμπολίτη.

Διαψεύδεται κατηγορηματικά ο ισχυρισμός του κ. Δεληγιάννη ότι προειδοποιήσαμε για κλείσιμο των ΚΔΑΠ και απολύσεις. Τουναντίον, από την αρχή εγγυηθήκαμε τις θέσεις εργασίας και μιλήσαμε για διορθωτικές κινήσεις που θα καθιστούσαν την βιωσιμότητα εφικτή.

Έχουμε πλάνο, έχουμε προτεραιότητες, έχουμε λύσεις. Κρατάμε αποστάσεις από το ψέμα, τη δημαγωγία, τις πομφόλυγες, την παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Εμείς προχωράμε, μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους εκπαιδευτικούς μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το μέλλον, χωρίς αποκλεισμούς».