Γεωργιάδης: Νέες παιδιατρικές υποδομές στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Λάρισα | 04 Νοε 2025, 12:11
Στις νέες υποδομές στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Aδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
Όπως δήλωσε, εκτός από τη ΜΕΘ Παίδων που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο, θα φτιαχτεί ΜΑΦ Παίδων, κρεβάτια νοσηλείας Παίδων και χειρουργική Παίδων, υλοποιώντας έτσι ένα μικρό παιδιατρικό νοσοκομείο μέσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος και πριν τελειώσω τη θητεία μου εδώ θα έχω παραδώσει και ένα πλήρες μικρό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Λάρισα» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
insider.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.