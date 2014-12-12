Πολλά χαμόγελα σκόρπισε η ολοκλήρωση της συγκομιδής της κινόα σε όλη την Ελλάδα καθώς σημειώθηκαν πολύ καλές παραγωγές, ιδιαίτερα στις «παρθένες» περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης και σταθερές παραγωγές στη Θεσσαλία, η οποία έχει αποκτήσει πλέον μία εμπειρία.

Οι αποδόσεις μάλιστα στα χωράφια της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς και άλλων περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας είναι εξαιρετικές. Αυτό αποδεικνύει ότι όσοι παραγωγοί ακολούθησαν το πρωτόκολλο καλλιεργειών με θρησκευτική ευλάβεια και έδειξαν εμπιστοσύνη στους γεωπόνους της εταιρείας Aristi Quinoa τα πήγαν περίφημα.

Στη Βόρεια Ελλάδα αν δεν υπήρχε η επιθυμητή εμπειρία στους παραγωγούς, περίσσευε όμως η θέληση για κάτι νέο, καινοτόμο και η πίστη σε μια ιδανική καλλιέργεια με χαμηλό ρίσκο, μικρό καλλιεργητικό κύκλο και καλές προοπτικές στην αγορά.

Σήμερα επικρατεί έντονη ανησυχία στους αγρότες από την κατρακύλα στις τιμές των δύο βασικών προϊόντων, του βαμβακιού και του σιταριού. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι δυσοίωνη, καθώς οι τρέχουσες τιμές, μετά τις γεωργικές δαπάνες, αφήνουν τους παραγωγούς με ζημιά και ελάχιστο έως και μηδενικό κέρδος, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

Θα μπορούσε η κινόα να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση και να δώσει διέξοδο στους ανήσυχους αγρότες;

Ας κάνουμε τις σχετικές συγκρίσεις, οικονομικά και παραγωγικά.

Φέτος το σιτάρι είχε μία υπερπαραγωγή μέσο όρο 450 κιλά, ενώ η τρέχουσα τιμή είναι 23 λεπτά. Συνεπώς τα έσοδα που δίνει το σιτάρι είναι 103,5€/στρ. Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς ποια θα είναι τα έσοδα του σίτου τα επόμενα χρόνια όταν στατιστικά δεν καταγράφονται διαρκώς τέτοιες υψηλές παραγωγές. Προφανώς μικρότερες…

Απεναντίας στην κινόα εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα η παραγωγή κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα 280 κιλά, ενώ φέτος σε περιοχές όπως η Μακεδονία και Θράκη είχαμε συγκομιδές που έφταναν και τα 350 κιλά. Με 50 λεπτά που δίνει η Εταιρία με συμβόλαιο στη συμβατική και 80 λεπτά στη βιολογική, φτάνουμε σε ένα εισόδημα που κυμαίνεται από 140 ως 224 ευρώ. Τα έξοδα κυμαίνονται από 70 έως 90€ το στρέμμα. Στα υπέρ της κινόα πρέπει να υπολογιστούν και οι ενισχύσεις και πιο συγκεκριμένα τα 61€/στρ που μπορεί να φτάσουν τα 69€/στρ στη βιολογική καλλιέργεια και τα 42€/στρ από το αποτύπωμα του άνθρακα.

Σε αντίστοιχη σύγκριση με το βαμβάκι η κινόα επίσης βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση.

Επιπλέον λόγω της συμβολαιακής τιμής ο παραγωγός δεν αγχώνεται για την προμήθεια των σπόρων, η οποία γίνεται από την εταιρεία Aristi Quinoa, ενώ όσο θα αυξάνονται τα καλλιεργούμενα στρέμματα τόσο θα εκσυγχρονίζονται και θα πυκνώνουν οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, εξασφαλίζοντας ακόμη καλύτερες συγκομιδές.

Οι παραγωγοί σίτου φέτος αντιμετώπισαν και ένα ακόμη πρόβλημα. Μετά τον θερισμό τα άχυρα παραμένουν σε δεμάτια στα χωράφια, καθώς λόγο ευλογιάς απαγορεύεται και η διακίνηση ζωοτροφών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεκινήσει η νέα καλλιέργεια σιτηρών, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται μύκητες στα χωράφια. Για την καταπολέμησή τους απαιτείται ο ψεκασμός με φάρμακα που επιβαρύνουν τα χωράφια. Στον αντίποδα το χωράφι μετά την συγκομιδή της κινόα, έχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για να σπαρθεί και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.