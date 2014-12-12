Η δημιουργία μιας ισχυρής ενιαίας ταυτότητας για τα νησιά των Σποράδων, ξεπερνώντας τις μεμονωμένες προσεγγίσεις, θα αναλυθεί στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που για πρώτη φορά στα χρονικά θα συνεδριάσει στην Σκόπελο.

Πρόκειται για μια απόφαση του κ. Κουρέτα υψηλού συμβολισμού καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητήσει μεταξύ άλλων θεμάτων για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις των τριών νησιών και θα αναλυθούν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στην πρώτη φάση μέσα από την έκδοση προσκλήσεων.

Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία (ΟΧΕ Βορείων Σποράδων) σχεδιάστηκε με θεματικό αντικείμενο την διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής συνολικά για το σύμπλεγμα των νησιών καθώς και την ανάδειξη συγκεκριμένων και κοστολογημένων παρεμβάσεων / δράσεων που θα υλοποιήσουν αυτή την Στρατηγική.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021-2027 επικαιροποιήθηκε η Στρατηγική η οποία εγκρίθηκε στις 04-12-2024 από το Περιφερειακό Συμβούλιο. με προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 21,7 εκ. € (21,1εκ. € ΕΤΠΑ και 0,6 εκ. € ΕΚΤ+).

Το όραμα της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων αφορά στην «αστική και κοινωνική αναζωογόνηση, την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των νησιών με την ενδοχώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων και ροών επισκεψιμότητας, με σημαντικά έργα.

Το εγχείρημα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Σποράδες προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από την πρόεδρο του οργάνου κ. Χρύσα Τσαγανού και η περιφερειακή αρχή δίνει με αυτή την απόφαση, την δυνατότητα σε φορείς συλλόγους και κατοίκους των Σποράδων να παρακολουθήσουν το δημοκρατικό όργανο της Περιφέρειας να συνεδριάζει και να ενημερωθούν για την πορεία των έργων, για όσα έχουν γίνει και όσα προγραμματίζονται και να αναπτυχθεί διάλογος για την ιεράρχηση των προβλημάτων.

Η Περιφέρεια ανοίγει νέο δρόμο στις συμμετοχικές διαδικασίες, δίνει λόγο στους πολίτες, είναι κοντά τους και επενδύει στην άμεση ενημέρωση τους.