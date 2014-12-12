Στην αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet (18:00, Novasports Prime).

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου επιδιώκει να «σπάσει το ρόδι» μπροστά στο κοινό της, έχοντας πλέον στη διάθεσή της και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Ισπανό Αϊτόρ Γκαρσία, που αναμένεται να δώσει επιπλέον ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ ταξίδεψε στην Αθήνα με στόχο να κατακτήσει την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν. Ο Γιώργος Πετράκης καλείται να διαχειριστεί αρκετές και σημαντικές απουσίες, ωστόσο οι «βυσσινί» φιλοδοξούν να δείξουν χαρακτήρα και να φύγουν με βαθμολογικό όφελος από μία δύσκολη έδρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 5ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

Αστέρας Aktor – ΠΑΟΚ 3-3

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29/9

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5 13

ΑΕΚ 5 13

ΠΑΟΚ 5 11

ΑΡΗΣ 5 10

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5 7

ΚΗΦΙΣΙΑ 5 7

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 5 6

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4 5

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4 4

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5 4

ΑΕΛ 4 3

ΟΦΗ 4 3

ASTERAS AKTOR 5 2

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 2

