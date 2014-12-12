Η ΑΕΛ Novibet ετοιμάζεται για τη σημερινή αναμέτρηση με τον Βόλο (4/10, 20:30) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ωστόσο οι «βυσσινί» αντιμετωπίζουν σημαντικές απουσίες.

Ο Γιώργος Πετράκης δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι της Θεσσαλίας.

Σίγουρα εκτός μάχης θα είναι ο Πασάς, ο οποίος θα εκτίσει ποινή λόγω κόκκινης, ενώ οι Σουρλής, Φεριγκρά, Βινιάτο και Βενετικίδης μένουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Η αναμέτρηση με τον Βόλο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το σύνολο του Πετράκη καλείται να ανταπεξέλθει στις απουσίες στο μεγάλο θεσσαλικό ντέρμπι της «AEL FC Arena».

Το παιχνίδι αποτελεί πρόκληση για την ΑΕΛ Novibet, που καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα απουσιών και να διεκδικήσει το πρώτο της τρίποντο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί παρουσία του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά με την ΑΕΛ να αναφέρει πως "συνιστά ξεχωριστή τιμή για τον σύλλογο"

Mε πληροφορίες από monobala.gr