Αδειες οδήγησης με 15ετή ισχύ, δοκιμαστική περίοδο τουλάχιστον δύο χρόνων για τους αρχάριους οδηγούς και ταυτόχρονη αφαίρεση της άδειας οδήγησης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, είναι τα νέα μέτρα που ενέκρινε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα, που στοιχίζουν τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα το Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

- Ολες οι νέες άδειες οδήγησης για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα θα ισχύουν για 15 χρόνια. Στις χώρες όπου το δίπλωμα χρησιμοποιείται και ως δελτίο ταυτότητας, η ισχύς του θα μειώνεται στα 10 έτη. Τα διπλώματα για φορτηγά - λεωφορεία θα ισχύουν για πέντε έτη.

- Για τους αρχάριους οδηγούς θα ισχύει δοκιμαστική περίοδος διάρκειας δύο ετών. Για τους οδηγούς αυτούς θα ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες και κυρώσεις όταν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν φορούν ζώνη ασφαλείας ή δεν χρησιμοποιούν παιδικά καθίσματα.

Για να περιοριστεί η επικίνδυνη οδήγηση στο εξωτερικό, η αφαίρεση, η αναστολή ή ο περιορισμός της άδειας οδήγησης, θα κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη χώρα της ΕΕ που την εξέδωσε. Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, θα επιτρέπεται η απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού (κατηγορίας Γ) σε νέους 18 ετών και άνω, και άδεια οδήγησης λεωφορείου (κατηγορίας Δ) σε νέους 21 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας. Η ψηφιακή άδεια οδήγησης, θα είναι διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα σε όλη την ΕΕ. Η άδεια θα πρέπει πλέον να εκδίδεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός τριών εβδομάδων.

