Με μέριμνα του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, η εορτή της Πολεμικής Αεροπορίας και του Προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ο εορτασμός του τρέχοντος έτους θα έχει διάρκεια πέντε ημερών, από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και θα περιλαμβάνει μια σειρά εκδηλώσεων στο Αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγας Μάχης.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, αύριο Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, το διάστημα 13.00-13.15 θα πραγματοποιηθεί χαμηλή πτήση F16, πάνω από τη Φαλάνη και στη συνέχεια πάνω από τη Λάρισα (Κεντρική πλατεία).

Παράλληλα, το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί αεροπορική επίδειξη του DEMO TEAM «ΖΕΥΣ» στην 110ΠΜ στις 12:00.

Η 110 Πτέρυγα Μάχης, στο πλαίσιο του εν λόγω εορτασμού, θα είναι ανοιχτή για το κοινό τις εξής ημέρες και ώρες:

Από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, από 09:00 έως 17:00.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, από 11:45 έως 17:00.

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω ωραρίου, θα λειτουργεί στατική έκθεση αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και ειδικευμένο προσωπικό θα παρέχει πληροφορίες για τα υπόψη εκθέματα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Τετάρτη 5.11

Δράση κοινωνικού – φιλανθρωπικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας στον χώρο της έκθεσης στην 110 Πτέρυγα Μάχης στις 10:00.

Διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον χώρο της έκθεσης στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στις 11:00.

Πέμπτη 6.11

Επίσκεψη μαθητών Λυκείων της Λάρισας, στο κινηματοθέατρο «ΑΘΗΝΑ» της 110 Πτέρυγα Μάχης, παρακολούθηση ενημέρωσης επί θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και περιήγηση τους στη στατική έκθεση αεροσκαφών, στις 09:30.

Ξενάγηση των μαθητών στον χώρο της έκθεσης στην 110ΠΜ.

Παρασκευή 7.11

Ακολουθία του Εσπερινού στον Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 110ΠΜ, στις 18:00.

Σάββατο 8.11

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων της 110 Πτέρυγας Μάχης, παρουσία Στρατιωτικών Αρχών στις 10:30.

Επίσημος εορτασμός – Δοξολογία στην 110 Πτέρυγα Μάχης παρουσία Θρησκευτικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών στις 11:15.

Αεροπορική επίδειξη του DEMO TEAM «ΖΕΥΣ» στην 110ΠΜ στις 12:00.

Κυριακή 9.11

Έκθεση στατικού μοντελισμού Α/Φ της Π.Α και δραστηριότητα κατασκευής μοντέλων για παιδιά από τη Λέσχη Στατικού Μοντελισμού Λάρισας στην 110ΠΜ.

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο Χώρος Ιστορικών Εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος» θα λειτουργήσει για το κοινό, κατ’ εξαίρεση, από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, από 09:00 έως 17:00.