Το Φεστιβάλ Από τον Όλυμπο στο Κύμα που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, (Π.Ε. Λάρισας) χτίζει το τοπικό αλλά και συμβολικό αφήγημα της Θεσσαλίας ως ενιαίου χώρου που συνδέει τον εμβληματικό Όλυμπο, από τη μεριά της Ελασσόνας, τη Λάρισα με τα Τέμπη και το Αιγαίο. Εφέτος από τον Όλυμπο στο Κύμα έρχεται με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα.

Το Φεστιβάλ Από τον Όλυμπο στο Κύμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ συνεχίζεται σε έναν εμβληματικό χώρο, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, γιορτάζοντας την πανσέληνο του Αυγούστου, σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου και ώρα 9.00 μ.μ., με ένα μοναδικό πρόγραμμα του κορυφαίου σύγχρονου Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου με τίτλο ΠΟΙΗΣΗ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ : Το κερδισμένο στοίχημα

Μαζί με τους συνεργάτες του, τους σπουδαίους τραγουδιστές Βερόνικα Δαβάκη, Πάνο Παπαϊωάννου, Γιώργο Φλωράκη, τον εντυπωσιακό νέο σολίστα-τραγουδιστή Βασίλη Κορακάκη και διευθύνοντας την 10μελή του ορχήστρα, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου παρουσιάζει εξαιρετικές στιγμές από τα μεγάλα λαϊκά και κλασικά του τραγούδια.

Το «Κερδισμένο Στοίχημα» του προγράμματος είναι κοινό μυστικό στην πατρίδα μας:

Πώς με το τραγούδι οι Έλληνες συνθέτες, ερμηνευτές και μουσικοί μετέτρεψαν την ποίηση -πολλές φορές ακόμη και τη διεθνή- σε πλατύ λαϊκό τραγούδι, ενώ ταυτόχρονα ανήγαγαν και τον απλό λαϊκό μας στίχο σε τέχνη ανάλογη της μεγάλης κλασικής ποίηση.

Γι’ αυτό και η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου κατατάσσεται πλάι σε αυτή των παλαιότερων μεγάλων συνθετών όπως ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Μίκης Θεοδωράκης ο Νίκος Μαμαγκάκης και λίγων άλλων συγχρόνων μας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη