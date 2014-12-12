Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις/δράσεις στο πλαίσιο της 12ης Πανελληνίας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στο Γυμνασίου Αμπελώνα, κατά την οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε πλήθος δράσεων που προάγουν τη χαρά της άθλησης, τη συνεργασία και την ενεργό πολιτειότητα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα λόγο για τον αθλητισμό, τον οποίο διάβασε μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου. Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο και συμμετείχαν στη δράση «Κάνε ό,τι κάνω» εκτελώντας ορθοσωματικές ασκήσεις υπό τους ήχους κλασικής μουσικής.

Η ημέρα συνεχίστηκε με παραδοσιακούς ρυθμούς καθώς μαθητές και καθηγητές χωρισμένοι ανά τμήματα χόρεψαν τον χορό «Στης Πάργας τον ανήφορο», ενισχύοντας το κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας.

Παράλληλα, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου συνοδεία των καθηγητών τους επισκέφθηκαν το Άλσος του Αγίου Γεωργίου, όπου ανέλαβαν δράση για την καθαριότητα του χώρου στο πλαίσιο της ενεργούς πολιτειότητας και της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμπελώνα διεξήχθησαν αγώνες ποδοσφαίρου 5×5, βόλεϊ 6×6 και μπάσκετ 3×3, προσφέροντας την ευκαιρία στους μαθητές να αναδείξουν το ταλέντο τους, το ευ αγωνίζεσθαι και τη χαρά του παιχνιδιού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την έμπρακτη απόδειξη υπευθυνότητας όλων των συμμετεχόντων, καθώς οι μαθητές φρόντισαν να αφήσουν καθαρούς τόσο τους χώρους του σχολείου όσο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το Γυμνάσιο Αμπελώνα ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της Αθλητικής Ημέρας και δεσμεύεται να συνεχίσει να καλλιεργεί στους μαθητές αξίες όπως η συνεργασία, η συμμετοχή και ο σεβασμός.