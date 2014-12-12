Γιορτάστηκε με λαμπρότητα και φέτος η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης. Όλες οι λατρευτικές εκδηλώσεις έγιναν στο ιερό Παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.

Στις διήμερες εκδηλώσεις το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Aθανάσιος Μαμάκος, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Βλαχούλης και ο Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Γιάννουλης κ. Κωνσταντίνος Μπαράκος.

Με την ευχή όλων ο Αγιος Φανούριος να βοηθά τον οικισμό και τους πιστούς που τα δύο τελευταία χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες καθώς καταστράφηκε και ο υπόγειος Ναός που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Φανούριο.

"Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους ιερείς της ενορίας μας π. Βασίλειο Φραγκιαδάκη και π. Βασίλειο Τζόλα καθώς και τον πατέρα Παναγιώτη Σταθόπουλο εφημέριο του ιερού ναού Αγ. Γεωργίου Γιάννουλης που λειτούργησαν αυτές τις δύο ημέρες, καθώς επίσης και τους ιεροψάλτες της ενορίας μας Βαιο και Κωνσταντίνο.

Ευχαριστούμε όλους τους πιστούς που παρευρέθηκαν τις δύο ημέρες στις εκδηλώσεις και στηρίζουν με την παρουσία τους την ενορία μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία.!!!", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.