Στις 26 Οκτωβρίου η Εκκλησία τίμησε και εόρτασε την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

Στις τοπικές κοινότητες των Βουναίνων, του Μελισσοχωρίου και της Χαράς του Δήμου πραγματοποιήθηκαν θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου.

Στο Μελισσοχώρι ανήμερα της εορτής, το απόγευμα τελέστηκε Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Δημητρίου χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου.

Στον Μεθεόρτιο Εσπερινό παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομάνη και Απόστολος Μαξιμιάδης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευάγγελος Παπαγιανούλης, ο πρόεδρος της ΤΚ Μελισσοχωρίου Δημήτρης Ροϊδούλης και πλήθος πιστών.

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν τα εκκλησιαστικά συμβούλια των ναών και οι τοπικές κοινότητες, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ.