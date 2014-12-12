Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό στις ιστορικές μνήμες του έπους του 1940, πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Δήμου Κιλελέρ η καθιερωμένη σχολική γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα της γιορτής περιλάμβανε: Ιστορική αναδρομή στα γεγονότα του ’40 με ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και τραγούδια με επετειακό και αντιφασιστικό περιεχόμενο.

Στη γιορτή του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας ο διευθυντής Δημήτριος Μαρινόπουλος, στον πανηγυρικό της ημέρας ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Γιορτάζουμε μια από τις πιο φωτεινές στιγμές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και της ιστορίας μας. Μια στιγμή που η μικρή Ελλάδα στάθηκε απέναντι στους πανίσχυρους της γης και είπε το αιώνιο «Όχι!». Η 28η Οκτωβρίου 1940 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία — είναι σύμβολο ελευθερίας, πίστης και ψυχικού μεγαλείου…

… Σήμερα όμως που ο κόσμος μας είναι διαφορετικός κι εμείς, όπως τότε, έχουμε χρέος να πολεμήσουμε. Όχι με όπλα, αλλά με ψυχή, με αξίες, με συνείδηση. Σήμερα υπάρχουν πολλοί πόλεμοι — σιωπηλοί, ύπουλοι, επικίνδυνοι: Ο πόλεμος της αδιαφορίας, που παγώνει τις καρδιές και μας κάνει να προσπερνούμε τον συνάνθρωπο. Ο πόλεμος της παραπληροφόρησης, που σκοτώνει την αλήθεια και τη σκέψη. Ο πόλεμος της βίας και του φανατισμού, που δηλητηριάζει την κοινωνία. Ο πόλεμος της ανισότητας, που στερεί ευκαιρίες και δίκαιο. Ο πόλεμος της οικολογικής καταστροφής, που πληγώνει τη γη μας. Ο πόλεμος του φόβου, που φυλακίζει την ψυχή. Ο πόλεμος της απομόνωσης και της αξιακής σύγχυσης, που μας κάνει να ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Και ίσως ο πιο ύπουλος — ο πόλεμος της λήθης, που μας στερεί τη μνήμη και την ταυτότητα. Απέναντι σε αυτούς τους πολέμους, το πνεύμα του ’40 μάς καλεί να πούμε το δικό μας Όχι: όχι στην αδικία, στο ψέμα, στη βία, στην καταστροφή, στην αδιαφορία, στον φόβο. Και να πούμε το δικό μας Ναι: ναι στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη, στην αλληλεγγύη, στην ειρήνη, στην ελπίδα…

…Το Έπος του ’40 μάς διδάσκει πως η ελευθερία δεν χαρίζεται — κερδίζεται κάθε μέρα, με πράξεις και επιλογές. Κι αν τότε οι ήρωες πολεμούσαν με όπλα, σήμερα εμείς καλούμαστε να πολεμήσουμε με συνείδηση και αξίες. Το μήνυμα του ’40 δεν είναι παλιό — είναι πάντα καινούργιο. Μας λέει πως ο άνθρωπος έχει μέσα του δύναμη απέραντη, αρκεί να πιστέψει στο δίκιο, στην ελευθερία, στον συνάνθρωπο. Ας κρατήσουμε μέσα μας τη φλόγα εκείνης της εποχής. Γιατί όσο θα υπάρχει στις ψυχές μας το πνεύμα του ’40, η Ελλάδα θα μένει όρθια — ελεύθερη, περήφανη και φωτεινή. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα!».

Τίμησαν με την παρουσία τους, χαιρέτισαν την εκδήλωση και συνεχάρησαν τους μαθητές/τριες για την άψογη παρουσία και τη συμμετοχή τους ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας Βασίλειος Σίμος και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη. Παραβρέθηκαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Αχιλλέας Χατζούλης, ο Πρόεδρος Γιώργος Ψαρούλης και ο Σύμβουλος της Κοινότητας Νίκαιας Γιάννης Τσίντζιρας και γονείς των μαθητών/τριών.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με θερμό χειροκρότημα από το κοινό και με το μήνυμα ότι η μνήμη και η ιστορική συνείδηση είναι πολύτιμοι φάροι για το μέλλον.