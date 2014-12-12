Μετά τις πετυχημένες sold out παραστάσεις στο Gazarte Roof Stage, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο αγαπημένος συνθέτης-ερμηνευτής που μας χάρισε αξέχαστα Σαββατόβραδα γεμάτα κέφι και χορό, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται στην Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα του Δ. Τυρνάβου, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Τυρνάβου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε αυτή την μοναδική μουσική βραδιά συμμετέχει η Λουκία Βαλάση!

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει νέες και παλαιότερες επιτυχίες και να τραγουδήσει μαζί του στους ξεσηκωτικούς ρυθμούς των «Χορεύω», «Σαϊτιά», «Χωρίς Αναπνοή», αλλά και αγαπημένες μπαλάντες όπως ο «Βυθός», το «Μόνο στα Όνειρα» και το «Άγγιγμα Ψυχής».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. Ανυπομονώ να σας συναντήσω στην Κύπρο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η μουσική είναι το ομορφότερο κομμάτι της ζωής μας και με όλους εσάς η ζωή αποκτά ακόμη περισσότερο χρώμα και συναίσθημα. Σας περιμένω και σας ευχαριστώ θερμά που τόσα χρόνια είστε δίπλα μου» δηλώνει ο καλλιτέχνης που μας έχει προσφέρει τις «απόλυτες» συναυλιακές εμπειρίες.

Οι νέες εμφανίσεις του Μιχάλη Χατζηγιάννη πραγματοποιούνται με φόντο την ενθουσιώδη υποδοχή που γνωρίζει το νέο τραγούδι «Χόρεψε» που έγραψε ο ίδιος και ερμηνεύει μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, αλλά και την πρόσφατη κυκλοφορία του album Τerra Ιncognita σε φυσικό προϊόν, με ένα διπλόCDπου περιέχει 10 καινούρια τραγούδια και όλα τα υπόλοιπα που κυκλοφόρησαν τα τελευταία πέντε χρόνια.

Μαζί του επί σκηνής:

Σόλωνας Αποστολάκης | Πλήκτρα & Ενορχήστρωση

Σπύρος Μάζης | Μπάσο

Άγγελος Αϊβάζης | Κιθάρες

Δημήτρης Τσόλης | Τύμπανα

Νικόλας Πλάτων | Τρομπέτα

Μαλλιούρας Τάσος / Ήχος

Πανταζής Φώτης /Ήχος

Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα

Η Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα ανοίγει τις πύλες της σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, προσκαλώντας όλους να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της παράδοσης και της οινοποιίας του τόπου μας.

ΠΕΜΠΤΗ 04 - 09 – 2025

08:30μμ

Έναρξη – Χαιρετισμοί

Live saxophone με τον Θέμη Σαμαντζή, Μαέστρο της Φιλαρμονικής Δ. Τυρνάβου - σύγχρονος χορός με την PixiePerformances

Γνωριμία με τα κρασιά των οινοποιείων του δήμου μας. Επίσκεψη στα περίπτερα της Γιορτής

Η γωνιά του παιδιού - Περίπτερο Παιδικών Σταθμών Δήμου Τυρνάβου (Δραστηριότητες - ενημέρωση – πληροφόρηση)

09:30μμ – Σκηνή Β΄

Jazzywinemusic από το σχήμα τζαζ της Φιλαρμονικής Δ. Τυρνάβου, με τους: ΟτίλιαΜπαρμπουλέσκουΣαμουλαδά - φωνή, MartinoSwinkels -τρομπέτα/φωνή, Κατσαβάκη Δημήτρη - κιθάρα/φωνή και Θέμη Σαμαντζή - πιάνο/επιμέλεια

10:30μμ - Σκηνή Α΄

Συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

Σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους χώρους, όλες τις ημέρες της γιορτής.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Τυρνάβου – Περιφέρεια Θεσσαλίας