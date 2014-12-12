Η Ραψάνη, ο τόπος που είναι συνυφασμένος με το αμπέλι, το σταφύλι και τον φημισμένο οίνο της, σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο παράδοση, μουσική και γεύσεις!

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Ραψάνης, τον Σύλλογο Γυναικών, τον Μορφωτικό Σύλλογο και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διοργανώνουν τη Γιορτή Κρασιού και Αμπελιού στον πανέμορφο χώρο της Αγία Τριάδας Ραψάνης.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 29 Αυγούστου, 20:30

Έναρξη με τον Αγιασμό και τα εγκαίνια της γιορτής. Η βραδιά συνεχίζεται με ζωντανή παραδοσιακή μουσική σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι!

Σάββατο 30 Αυγούστου, 21:00

Μεγάλη συναυλία παραδοσιακής ορχήστρας για χορό, τραγούδι και αξέχαστες στιγμές κάτω από τον ουρανό της Ραψάνης.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη μαγεία του τόπου, να δοκιμάσουμε τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα, να γνωρίσουμε την παράδοση και να απολαύσουμε τον περίφημο οίνο της Ραψάνης.

Η Ραψάνη σας περιμένει με χαμόγελο, φιλοξενία και αυθεντικές εμπειρίες!