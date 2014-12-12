Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Αγιάς, ο Σύλλογος Ανατολιτών «Ιωάννης ο Πρόδρομος», οι Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας και η Κοινότητα Ανατολής, συνδιοργανώνουν μια ξεχωριστή Γιορτή Μανιταριού, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 στην Ανατολή Αγιάς.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει περίπατο στο δάσος, συλλογή και αναγνώριση μανιταριών, καθώς και ομιλία με επιστημονικό και ενημερωτικό ενδιαφέρον για τον πλούτο των άγριων μανιταριών της χώρας μας.

Πρόγραμμα

9:00πμ περίπατος στο δάσος και περισυλλογή μανιταριών

11:00πμ Χαιρετισμοί

11:30πμ Ομιλία με θέμα "Τα μανιτάρια στην Ελλάδα: το Κοινό Δίκτυο για τα Άγρια Μανιτάρια" από τον κ. Μαδέση Παναγιώτη Αν. Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Παν. Θεσσαλίας Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Συν Καθηγητης ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

13:00μμ Αναγνώριση μανιταριών – Γευσιγνωσία στον κόσμο των μανιταριών!