Οι δράσεις της Περιφέρειας για την τουριστική προβολή της Θεσσαλίας περιλαμβάνουν ακόμα και πτήσεις με αερόστατα στις οποίες θα συμμετέχει και το κοινό. Το event, που είναι το πρώτο του είδους, θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων στις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Η εκδήλωση, που θα έχει δωρεάν είσοδο, υπόσχεται να προσφέρει στους επισκέπτες μία αξέχαστη εμπειρία καθώς περιλαμβάνει, στατικές πτήσεις με αερόστατο δίνοντας την ευκαιρία σε όλες τις ηλικίες να βιώσουν τη μαγεία της εναέριας θέασης.

Το μενού περιλαμβάνει επίσης καλλιτεχνικά και μουσικά shows, όπως εμφανίσεις με βιολί και σαξόφωνο πάνω στο αερόστατο, και εναέριες επιδείξεις με παραμοτόρ που θα φωτίζουν τον θεσσαλικό ουρανό με πολύχρωμα LED . Θα έχει επίσης Night Glow Show, με νυχτερινή φωταγώγηση του αερόστατου, απογειώνοντας το θέαμα, δημιουργώντας ένα ιδανικό υλικό προβολής για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, media και τουριστικούς φορείς. Αυτή είναι η τούρτα. Το κερασάκι μπαίνει τελευταίο και είναι ένα μουσικοχορευτικό party με τη συμμετοχή τοπικών DJs για την ολοκλήρωση της βραδιάς.

Αν όλα πάνε καλά στα Φάρσαλα, την φαντασμαγορία με τα αερόστατα θα την δούμε και άλλες θεσσαλικές πόλεις.

Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)