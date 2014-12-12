Γιορτή Τσίπουρου και Αποσταγμάτων στον Τύρναβο
Τύρναβος | 16 Οκτ 2025, 08:35
Στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Τσίπουρου & Αποσταγμάτων στον Τύρναβο. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Λάρισας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10
19.30 Επίσκεψη στα περίπτερα των συλλόγων και των αποσταγματοποιών στην Κεντρική πλατεία Τυρνάβου
20.00Χαιρετισμοί
20.30Μουσική βραδιά με τον Βαγγέλη Κορακάκη σε ένα λαϊκο- ρεμπέτικο γλέντι
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10
11.00 Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου
Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «ο Πρίγκηπας Μοσχάτος και η μαγεμένη κληματαριά», της Τάνιας Χώτου.
Στην ανάγνωση του παραμυθιού συμμετέχουν οι: Έλενα Γράβαλου, Παντελία Κατσή. Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Σαμαντζής
11.00 Πατινάδα χορευτικών συνόλων με αφετηρία το Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου
Συμμετέχουν:
* Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου
* Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου
* Ποντιακός Σύλλογος Τυρνάβου – Βοτανοχωρίου
* Χορευτικός Όμιλος Τυρνάβου «Η Άμπελος»
* Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πολιτείας Ευόσμου
* Μορφωτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Σμιξιωτών «Η ΩραίαΒασιλίτσα»
* Χορευτική ομάδα Εργατικού Κέντρου Λάρισας
11.30 Κεντρική πλατεία Τυρνάβου
Μουσικοχορευτική εκδήλωση – παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων με τη συνοδεία της ορχήστρας Βλάμηδες. Ακολουθεί γλέντι για όλους μέχρι αργά το απόγευμα
20.00 Κεντρική πλατεία Τυρνάβου
Συναυλία με τους 4/4 και τον Γιάννη Λίταινα
Συμμετέχουν με περίπτερα:
- Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου
- Αποστάγματα Βρυσσά
- Αποστάγματα Καρδάση
- Αποστάγματα Κατσάρος
- Αποστάγματα Παπρά
- Αποστάγματα Τσιλιλής
- Τσίπουρο Δεκαράκι
- Σύλλογος Αμβυκούχων Τυρνάβου
- Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου
- Σύλλογος Γυναικών Τυρνάβου
- Σύλλογος Γαϊτανάκι – Μπουρανί Τυρνάβου
Παράλληλες δράσεις:
- Λειτουργία Μουσείου Αμπέλου, Οίνου, Οίκου του Ανθρώπου, Κυριακή 19 Οκτ, ώρες 10.30΄ – 13.00΄.
- Κοκτέιλς από απόσταγμα διήμερων αμβυκούχων και παλαιωμένο τσίπουρο αποσταγματοποιών της περιοχής από τον βραβευμένο Τυρναβίτη bartender Γιώργο Μαρκούλη
- Έκθεση φωτογραφίας με θέμα τα παραδοσιακά καζάνια από το Σύλλογο Γυναικών Τυρνάβου
- Έκθεση στολών και φωτογραφιών των δράσεων από το Σύλλογο Γαϊτανάκι Μπουρανί Τυρνάβου, μέρος της ιστορίας μας
- Επισκέψιμα παραδοσιακά καζάνια για το διήμερο του Νίκου Μουστάκα και του Δημήτρη Παπαφίγκου, Επίτιμου Προέδρου Συλλόγου Αμβυκούχων Τυρναβου