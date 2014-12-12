Στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Τσίπουρου & Αποσταγμάτων στον Τύρναβο. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Λάρισας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10

19.30 ​​Επίσκεψη στα περίπτερα των συλλόγων και των αποσταγματοποιών στην Κεντρική πλατεία Τυρνάβου

20.00​​Χαιρετισμοί

20.30​Μουσική βραδιά με τον Βαγγέλη Κορακάκη σε ένα λαϊκο- ρεμπέτικο γλέντι

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10

11.00 ​Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου

​​Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «ο Πρίγκηπας Μοσχάτος και η μαγεμένη κληματαριά», της Τάνιας Χώτου.

Στην ανάγνωση του παραμυθιού συμμετέχουν οι: Έλενα Γράβαλου, Παντελία Κατσή. Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Σαμαντζής

11.00​ Πατινάδα χορευτικών συνόλων με αφετηρία το Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου

Συμμετέχουν:

* Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου

* Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου

* Ποντιακός Σύλλογος Τυρνάβου – Βοτανοχωρίου

* Χορευτικός Όμιλος Τυρνάβου «Η Άμπελος»

* Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πολιτείας Ευόσμου

* Μορφωτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Σμιξιωτών «Η ΩραίαΒασιλίτσα»

* Χορευτική ομάδα Εργατικού Κέντρου Λάρισας

11.30 ​Κεντρική πλατεία Τυρνάβου

Μουσικοχορευτική εκδήλωση – παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων με τη συνοδεία της ορχήστρας Βλάμηδες. Ακολουθεί γλέντι για όλους μέχρι αργά το απόγευμα

20.00​ Κεντρική πλατεία Τυρνάβου

Συναυλία με τους 4/4 και τον Γιάννη Λίταινα

Συμμετέχουν με περίπτερα:

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου

Αποστάγματα Βρυσσά

Αποστάγματα Καρδάση

Αποστάγματα Κατσάρος

Αποστάγματα Παπρά

Αποστάγματα Τσιλιλής

Τσίπουρο Δεκαράκι

Σύλλογος Αμβυκούχων Τυρνάβου

Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου

Σύλλογος Γυναικών Τυρνάβου

Σύλλογος Γαϊτανάκι – Μπουρανί Τυρνάβου

Παράλληλες δράσεις: