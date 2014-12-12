Στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Τσίπουρου & Αποσταγμάτων στον Τύρναβο. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Λάρισας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10

19.30 ​​Επίσκεψη στα περίπτερα των συλλόγων και των αποσταγματοποιών στην Κεντρική πλατεία Τυρνάβου

20.00​​Χαιρετισμοί

20.30​Μουσική βραδιά με τον Βαγγέλη Κορακάκη σε ένα λαϊκο- ρεμπέτικο γλέντι

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10

11.00 ​Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου

​​Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «ο Πρίγκηπας Μοσχάτος και η μαγεμένη κληματαριά», της Τάνιας Χώτου.

Στην ανάγνωση του παραμυθιού συμμετέχουν οι: Έλενα Γράβαλου, Παντελία Κατσή. Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Σαμαντζής

11.00​ Πατινάδα χορευτικών συνόλων με αφετηρία το Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου

Συμμετέχουν:

* Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου

* Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου

* Ποντιακός Σύλλογος Τυρνάβου – Βοτανοχωρίου

* Χορευτικός Όμιλος Τυρνάβου «Η Άμπελος»

* Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πολιτείας Ευόσμου

* Μορφωτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Σμιξιωτών «Η ΩραίαΒασιλίτσα»

* Χορευτική ομάδα Εργατικού Κέντρου Λάρισας

11.30 ​Κεντρική πλατεία Τυρνάβου

Μουσικοχορευτική εκδήλωση – παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων με τη συνοδεία της ορχήστρας Βλάμηδες. Ακολουθεί γλέντι για όλους μέχρι αργά το απόγευμα

20.00​ Κεντρική πλατεία Τυρνάβου

Συναυλία με τους 4/4 και τον Γιάννη Λίταινα

Συμμετέχουν με περίπτερα:

  • Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου
  • Αποστάγματα Βρυσσά
  • Αποστάγματα Καρδάση
  • Αποστάγματα Κατσάρος
  • Αποστάγματα Παπρά
  • Αποστάγματα Τσιλιλής
  • Τσίπουρο Δεκαράκι
  • Σύλλογος Αμβυκούχων Τυρνάβου
  • Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου
  • Σύλλογος Γυναικών Τυρνάβου
  • Σύλλογος Γαϊτανάκι – Μπουρανί Τυρνάβου

Παράλληλες δράσεις:

  • Λειτουργία Μουσείου Αμπέλου, Οίνου, Οίκου του Ανθρώπου, Κυριακή 19 Οκτ, ώρες 10.30΄ – 13.00΄.
  • Κοκτέιλς από απόσταγμα διήμερων αμβυκούχων και παλαιωμένο τσίπουρο αποσταγματοποιών της περιοχής από τον βραβευμένο Τυρναβίτη bartender Γιώργο Μαρκούλη
  • Έκθεση φωτογραφίας με θέμα τα παραδοσιακά καζάνια από το Σύλλογο Γυναικών Τυρνάβου
  • Έκθεση στολών και φωτογραφιών των δράσεων από το Σύλλογο Γαϊτανάκι Μπουρανί Τυρνάβου, μέρος της ιστορίας μας
  • Επισκέψιμα παραδοσιακά καζάνια για το διήμερο του Νίκου Μουστάκα και του Δημήτρη Παπαφίγκου, Επίτιμου Προέδρου Συλλόγου Αμβυκούχων Τυρναβου

 