Πλημμύρισε αγάπη, συγκίνηση και χαμόγελα το 9ο Γυμνάσιο Λάρισας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στην εκδήλωση που διοργάνωσε προς τιμήν των παππούδων και των γιαγιάδων, μαθητών της Α΄ Γυμνασίου.

Η αφορμή για το αφιέρωμα αυτό δόθηκε στους μαθητές κατά τη μελέτη διηγήματος του Τολστόι, στο μάθημα των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που αναφέρεται στη σχέση ενός υπέργηρου με τα παιδιά του και τον εγγονό του. Οι μαθητές ανέλυσαν το κείμενο, έγραψαν πολύ συγκινητικά γράμματα αγάπης στις γιαγιάδες και στους παππούδες τους και αποφάσισαν να ετοιμάσουν μια γιορτή, τη «Γιορτή των παππούδων και των γιαγιάδων».

Ο ενθουσιασμός και η αγάπη των παιδιών πυροδότησε τις ετοιμασίες και την αυτενέργειά τους μέσα σ΄ ένα μοναδικό συνεργατικό κλίμα. Προσκλήσεις, αφίσες, μουσικές ετοιμάστηκαν και οι παππούδες και γιαγιάδες με πολλή χαρά έσπευσαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα. Και φυσικά δεν πήγαν στα εγγόνια τους με άδεια χέρια, καθώς καθένας και καθεμιά πήγαν ένα αγαπημένο γλυκό ή φαγητό των εγγονιών τους και σ΄ένα τεράστιο τραπέζι γευμάτισαν όλοι μαζί.

Η διευθύντρια του σχολείου κ. Ρούλα Παλαιομίχα απευθυνόμενη στους προσκεκλημένους τόνισε πως « η παρουσία σας εδώ γεμίζει την αίθουσα με ζεστασιά, αγάπη και σοφία. Είστε οι ρίζες της οικογένειας, οι φύλακες της παράδοσης και οι πολύτιμοι δάσκαλοι της ζωής. Τα εγγόνια σας σάς κοιτούν με θαυμασμό και υπερηφάνεια, κι εμείς, ως σχολική κοινότητα, αναγνωρίζουμε τη μεγάλη συμβολή σας στην ανατροφή και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών μας. Κουβαλάτε στις καρδιές σας τις αξίες της αγάπης, της υπομονής και της προσφοράς – αξίες που αποτελούν θεμέλιο της παιδείας γενικότερα.»

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις καθηγήτριες Ζησοπούλου Αικατερίνη, Τουρναβίτη Βασιλική.