Ευθύνες στην κυβέρνηση καταλογίζει η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη Θεσσαλία για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σε δημοσκόπηση της G.P.O. για τη Larissanet. Μεγάλη απήχηση βρίσκει μεταξύ των κτηνοτρόφων η θέση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα υπέρ του εμβολιασμού. Ωστόσο στο ερώτημα αν το εμβόλιο θα πλήξει τις εξαγωγές των προϊόντων, οι απόψεις διίστανται καθώς κοινή γνώμη και κτηνοτρόφοι εμφανίζονται διχασμένοι.

Η έρευνα διεξήχθη στην περιοχή της Θεσσαλίας,σε δείγμα 800 ατόμων, στο διάστημα 30 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2025, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Δείτε τις απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα για το θέμα:

Πώς κινήθηκε η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της ευλογιάς

Στο γκάλοπ αποδοκιμάζετε η στάση της κυβέρνησης με το 71,9% να θεωρεί πως υποτίμησε την κατάσταση με αποτέλεσμα σήμερα να έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και μόλις ένα 23,3% επικροτεί τους χειρισμούς της. Στην ίδια ερώτηση, το 92% κτηνοτρόφων και αγροτών κατακεραυνώνει την κυβέρνηση.

Τα μέτρα του υπουργείου

Όσον αφορά τα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο, μόνο ένας στους τρεις τα θεωρεί θετικά. Ειδικότερα, το 29,7% εξέφρασε θετική άποψη (10,6% θετικά και 19,1% μάλλον θετικά), ενώ 63,7% τα χαρακτηρίζει αρνητικά (17% μάλλον αρνητικά και 46,7% αρνητικά). Άγριο ράπισμα καταγράφεται για την κυβέρνηση στους ερωτηθέντες αγρότες και κτηνοτρόφους, με το 90,4% να θεωρεί αρνητικά (73,6% ή μάλλον αρνητικά (16,8%) τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Άργησαν οι αποζημιώσεις

Στο σκέλος που αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά, η συντριπτική πλειοψηφία, το 85,8% πιστεύει πως η κυβέρνηση καθυστέρησε να δώσει τα χρήματα στους πληγέντες. Μόλις 6,1% δίνει στήριξη στην κυβερνητική στάση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Πρόταση Κουρέτα για εμβολιασμό

Η πρόταση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα για τον άμεσο εμβολιασμό κατά της ευλογιάς φαίνεται πως κερδίζει πολύ έδαφος καθώς το 71,2% συμφωνεί μαζί του, ποσοστό 16,5% διαφωνεί και 12,3% δεν απάντησε ή δεν γνώριζε.

Επίσης οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες που απάντησαν στη δημοσκόπηση λένε «ναι» στην πρόταση Κουρέτα. Πιο συγκεκριμένα, 58,2% συμφωνεί (48,8% συμφωνεί και 9,4% μάλλον συμφωνεί), ενώ το 33,6% διαφωνεί (12,6% μάλλον διαφωνεί και 21% διαφωνεί). Η στήριξη στην πρόταση Κουρέτα ανά Π.Ε. διαμορφώνεται ως εξής: Καρδίτσα 78,8%, Λάρισα 77,4%, Τρίκαλα 65,3% και Μαγνησία 61%. Όσον αφορά τα κόμματα, η πρόταση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας βρίσκει μεγάλη απήχηση σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Ειδικότερα, συμφωνεί μαζί του το 67,5% των ερωτηθέντων που δήλωσε πως είχε ψηφίσει ΝΔ, 87,1% του ΣΥΡΙΖΑ, 82,1% του ΠΑΣΟΚ και 70,4% του ΚΚΕ.

Αποτελεσματικός ο εμβολιασμός;

Στο κρίσιμο ερώτημα πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ο εμβολιασμός στη διαχείριση του νοσήματος, το 66% πιστεύει «ναι», ενώ από τους κτηνοτρόφους/αγρότες που απάντησαν συναινεί το 51,6%!

Οι εξαγωγές

Στο ερώτημα που αφορά τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει ο εμβολιασμός, το 39,7% πιστεύει πως θα είναι σοβαρός, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 34,8% και το 25,5% δεν απάντησε ή δεν γνώριζε. Στο ίδιο ερώτημα «διχασμένοι» είναι οι κτηνοτρόφοι/αγρότες με το 46,4% να θεωρεί τις επιπτώσεις σοβαρές και το 47,3% να δηλώνει «όχι»!

