Έξω από το χωριό Γλαύκη της Λάρισας οι μηχανές συγκομιδής της βιομηχανικής ντομάτας δουλεύουν στο φουλ, σε μια εξαιρετικά καλή χρονιά για την παραγωγή.

O Χρήστος Σουλιώτης, πρόεδρος του συνεταιρισμού Θεσσαλών ντοματοπαραγωγών, εξηγεί ότι η βιομηχανική ντομάτα απεδείχθη μια καλλιέργεια πολύ καλή, που προσφέρει ικανοποιητικό εισόδημα και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο συνεταιρισμός καλλιεργεί περίπου 21.000 στρέμματα και με δεδομένα τα προβλήματα σε άλλες καλλιέργειες, τριφύλλι, κριθάρι και ότι έχει σχέση με σανό, που πλήττονται λόγω της εξαφανίσεως του ζωϊκού κεφαλαίου από την ευλογιά, βλέπει την καλλιέργεια διατροφικών προϊόντων ως την μόνη λύση για το μέλλον του αγροτικού κόσμου.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο κ. Σουλιώτης, μέχρι πρότινος έσπερνε βαμβάκι, αλλά αντιλαμβανόμενος εγκαίρως ότι είναι μια δαπανηρή σε νερό καλλιέργεια με πολλά προβλήματα ανταγωνιστικότητας από εισαγόμενα βαμβάκια από Αίγυπτο, Πακιστάν ή επανεισαγόμενα μέσω Τουρκίας στράφηκε στην καλλιέργεια ειδών διατροφής, μέσω της συμβολαιακής γεωργίας. Έτσι, πέραν της βιομηχανικής ντομάτας καλλιεργεί πλέον 300 στρέμματα αρακά και 300 στρέμματα σπανάκι. «Όσοι έχουν υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους με στάγδιν πότισμα και παρακολούθηση των καλλιεργειών τους με ντρόουν έχουν μέλλον».

Στις 28 Ιουλίου ξεκίνησε η συγκομιδή της ντομάτας, αλλά οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες, μια χρονιά χωρίς χαλάζι και χωρίς μεγάλους καύσωνες, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα απορρόφησης του προϊόντος.

Είναι μια καλλιέργεια της οποίας η παραγωγή προσυμφωνείται από τα Χριστούγεννα και όλοι γνωρίζουν πόσα στρέμματα πρέπει να καλλιεργήσουν για να μην υπάρξει πλεονασματική παραγωγή. Στην προκειμένη περίπτωση εκτός από τις υπάρχουσες συμβάσεις που δεσμεύουν τις βιομηχανίες για την απορρόφηση μιας συγκεκριμένης ποσότητας, τα εργοστάσια δεσμεύτηκαν να απορροφήσουν και να μεταποιήσουν ένα επιπλέον ποσοστό της τάξεως του 20%. «Αφού καλλιεργήσουμε δουλειά μας είναι να την μεταφέρουμε στις βιομηχανίες που την μετατρέπουν σε σάλτσα και χυμό».

Ενημερωμένος για τις προοπτικές της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για αυτό που θα κληροδοτήσει στα τρία παιδιά του, ο κ. Σουλιώτης, επισημαίνει την ανάγκη να υιοθετήσουν οι αγρότες το νέο πρόγραμμα για την καλλιέργεια σε θερμοκήπια, προκειμένου να μην μείνουν εκτός “νυμφώνος”.

Mίνα Μαυρογιάννη (ertnews.gr)