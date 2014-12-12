Καλά εξελίσσεται η υγεία του 8χρονου αγοριού που τραυματίστηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν παρασύρθηκε από δίκυκλο που οδηγούσε 14χρονος και εγκαταλείφθηκε στο σημείο.

Το παιδί πήρε χθες εξιτήριο από την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και θα παραμείνει στο σπίτι του για έναν μήνα, καθώς διαπιστώθηκε ράγισμα στο πόδι, για το οποίο τοποθετήθηκε γύψος.

Παράλληλα, το αιμάτωμα στο κεφάλι που προκλήθηκε από την πτώση στην άσφαλτο δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Παναγούλη, όταν ο 8χρονος βγήκε από το σπίτι του για να παίξει. Εκείνη τη στιγμή διερχόταν ο 14χρονος με το μηχανάκι του πατέρα του, παρασύροντας το παιδί και εγκαταλείποντάς το. Στο πλευρό του έσπευσε γείτονας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τους γονείς.

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Τροχαίας Βόλου συνέλαβαν την Παρασκευή τον ανήλικο οδηγό στα όρια του αυτοφώρου, ενώ συνελήφθη και ο 47χρονος πατέρας του, ιδιοκτήτης του δικύκλου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Eλένη Μανώλη (ertnews.gr)