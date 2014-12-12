Στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, και ιδιαίτερα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, πολλές φορές, ακόμη και τα δευτερόλεπτα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ένα πρωτοπόρο σύστημα έρχεται να συνδράμει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στη διαλογή των περιστατικών που φθάνουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Όπως τόνισε ο κ. Δημήτρης Μπαμπαλής, διευθυντής ΤΕΠ γενικού νοσοκομείου Λάρισας, “το κυριότερο βήμα πριν από την τεχνητή νοημοσύνη είναι η προτυποποίηση της διαδικασίας διαλογής των ασθενών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν λύνεται γιατί είναι αυτό που λέμε η απρογραμμάτιστη ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πόσοι άνθρωποι ταυτόχρονα θα έχουν ένα επείγον πρόβλημα. Είναι βασικό λοιπόν να κάνουμε μία διαλογή, δηλαδή να διακρίνουμε ποιος δεν μπορεί να περιμένει ούτε δευτερόλεπτο, ποιος μπορεί να περιμένει λίγο και ποιος μπορεί να περιμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ το σχέδιο είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεία.”

“Μετά τη διαδικασία της διαλογής οι ασθενείς μπαίνουν στη διαδικασία της αναμονής, αν είναι όμως ακριβής η διαλογή θα μας γλιτώσει από χρόνους και ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία”, κατέληξε ο κ. Μπαμπαλής.