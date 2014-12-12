Μετά από χρόνια παλινωδιών, υποσχέσεων και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων στη Βουλή, ξεκινά επιτέλους ένα έργο κομβικής σημασίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του ιδρύματος, περνά σε τροχιά ριζικού εκσυγχρονισμού, χάρη στη χρηματοδότηση των 500.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025 και να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει την πλήρη αναδιαμόρφωση και εκσυγχρονισμό της αίθουσας τοκετών, της αίθουσας ωδίνων, του εξεταστηρίου και των χώρων ακαθάρτων.

Το έργο περιλαμβάνει αποξηλώσεις, καθαιρέσεις και μετατοπίσεις υφιστάμενων τοιχωμάτων και κατασκευών, καθώς και την αντικατάσταση όλων των δομικών στοιχείων της αίθουσας τοκετών.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Ελευθερία)