Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα η ημερίδα με τίτλο «Γνωρίζω τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης της Πινακοθήκης στο πλαίσιο της διδασκαλίας, της δημιουργικής μάθησης και της πολιτιστικής αγωγής.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της μόνιμης συλλογής και των περιοδικών εκθέσεων, να ενημερωθούν για τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών, καθώς και να γνωρίσουν τρόπους ενσωμάτωσης των δράσεων της Πινακοθήκης στο μάθημα των εικαστικών, σε πολιτιστικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (eTwinning, Erasmus κτλ.), αλλά και στη διαθεματική διδασκαλία.

Η Πινακοθήκη παραμένει ανοιχτή στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας την πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό μέσα από δράσεις που προάγουν τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και τη δημιουργική έκφραση.