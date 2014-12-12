Γόννοι: Εκδήλωση για να τιμηθούν τα θύματα της Εθνικής Αντίστασης
Τέμπη | 07 Νοε 2025, 09:47
Τα Παραρτήματα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Λάρισας και Γόννων θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση για να τιμήσουν τα θύματα της Εθνικής Αντίστασης και του τρίχρονου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 9 Νοέμβρη 2025 και ώρα 11 π.μ στην πλατεία Μνημείου Πεσόντων των Γόννων.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία, ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων και κατάθεση στεφανιών στο Μνημείο.
